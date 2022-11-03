هل ترفع الشركات أسعار العقار قريبا؟ نائب "رجال الأعمال المصريين" يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت– صفاء أرناؤوط:

قال المهندس فتح الله فوزي، نائب جمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس لجنة التشييد والبناء، إن الشركات العقارية ستضطر بالفعل لرفع سعر منتجها العقاري نتيجة القرارات الأخيرة الخاصة بتحرير سعر الصرف وارتفاع معدل الفائدة بنسبة2%، موضحًا أن الشركات التي أعلنت بالفعل عن تسويق مشروعاتها قبل ارتفاع الأسعار ستلتزم لتنفيذ تعاقداتها، بينما الشركات التي مازالت تمتلك مخزونًا بيعيًا ستقوم بتعديل سياستها البيعية وفقًا لما يتلاءم مع تحديات السوق.

وأضاف لـ"عقارات الخليج 365" أن الأسعار ستشهد ارتفاعًا بنسبة 20% خلال الـ3 شهور المقبلة، مؤكدًا أن المطور العقاري خلال التوقيت الحالي أصبح غير قادر على تحمل أي أعباء إضافية غير أنظمة سداد لمدة 8 و 10 سنوات ومواعيد تسليم تصل إلى 4 و 5 سنوات.

وأكد مدى صعوبة قيام المطور العقاري بدور التطوير والتمويل في نفس الوقت الأمر الذي يؤدي لإرهاق الشركات العقارية وطول فترة تنفيذ المشروع وبالتالي تأخر استلام الوحدة، لافتًا إلى أن معظم المطورين خلال التوقيت الحالي لديهم تأخير من سنة إلى 3 سنوات في تسليم مشروعاتهم.

وحول الحلول الراهنة لدعم القطاع، قال "فوزي" أن التمويل العقاري هو الحل السحري، لأن قرار رفع الفائدة وتحرير سعر الصرف وارتفاع أسعار المواد الخام تعد تحديات كبيرة أمام قطاع التطوير العقاري.