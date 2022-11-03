بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب سيارة ميكروباص في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

أصيب 6 أشخاص بمحافظة بورسعيد، مساء اليوم الخميس، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالحي الإماراتي جنوب بورسعيد.

استقبل مستشفى الزهور كل من: محمود محمد محمود مختار 19 عامًا، وطارق محمد السيد القناوي 38 عامًا، ومحمد سمير السيد البسيوني 44 عامًا، وروفان مجدي محمد عطا 23 عامًا، نجاة فاروق محمد محمد 55 عامًا، أميرة مجدي محمد شليل 24 عامًا، مصابين بكدمات إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالحي الإماراتي جنوب بورسعيد.

وخرجت جميع الحالات من المستشفى عقب تلقي الإسعافات الأولية والخدمات الطبية اللازمة، فيما عدا المصاب: محمد سمير السيد البسيوني، الذي ما يزال يتلقى العلاج، وحُرر محضر بالواقعة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.