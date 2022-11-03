رئيسة "قومي المرأة" تشارك في مؤتمر "المبادرة الوطنية للمشروعات الذكية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة في فعاليات مؤتمر إعلان نتائج "المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية" الذى عقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأشادت "مرسي" بأهمية هذه المبادرة المتميزة والرائدة في مجالات مهمة وملحة تتمثل فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومعالجة آثار تغير المناخ وتنفيذ التحول الرقمي خاصة ونحن على أعتاب إستضافة مصر لقمة المُناخ السابعة والعشرين بشرم الشيخ والمزمع عقدها مطلع الأسبوع المقبل ووجهت خالص الشكر إلى الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي لحرصه على تضمين مشروعات المرأة داخل المبادرة، مؤكدة أن ذلك يأتي تأكيداً على نهج الدولة المصرية في حماية ودعم وتمكين المرأة المصرية وإيماناً بأهمية الدور الذي تقوم به المرأة في مواجهة تغير المُناخ.​