اتفاق حكومتي ليبيا للمرة الأولى

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وعدّ رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا المنتهية ولايتها، عبدالحميد الدبيبة، أن الانتخابات «ستحقق الاستقرار السياسي الدائم في ليبيا»، فيما أشاد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، بتأكيد القمة على «التضامن العربي مع الشعب الليبي، ودعم الحل الليبي الذي يحفظ ليبيا، ويحقق طموحات شعبها في الوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية تضمن الاستقرار السياسي الدائم».

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - للمرة الأولى، اتفقت الحكومتان الليبيتان المتصارعتان على الحكم، على الترحيب ببيان الجامعة العربية الختامي، الذي أكد التضامن الكامل مع الشعب الليبي، ودعم الجهود الهادفة إلى إنهاء الأزمة الليبية.وعدّ رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا المنتهية ولايتها، عبدالحميد الدبيبة، أن الانتخابات «ستحقق الاستقرار السياسي الدائم في ليبيا»، فيما أشاد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، بتأكيد القمة على «التضامن العربي مع الشعب الليبي، ودعم الحل الليبي الذي يحفظ ليبيا، ويحقق طموحات شعبها في الوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية تضمن الاستقرار السياسي الدائم».

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