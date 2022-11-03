سلال سعودية بالسودان وسماعات أذن في اليمن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كثف مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الغذائية والإيوائية على المتضررين من الفيضانات والأسر الأكثر احتياجا في السودان، حيث وزع، أمس، 627 سلة غذائية في قرية العزازة بمحلية سنار بولاية سنار، استفاد منها 3.956 فردا.

وسلم المركز أمس، سماعات أذن رقمية لطلاب ضعاف السمع في مديرية المكلا بمحافظة حضرموت اليمنية، ضمن مشروع الاستجابة لاحتياجات تنمية القدرات المحلية لتعليم طلاب محو الأمية وذوي الإعاقة، والذي يستهدف توزيع 300 سماعة أذن مع القوالب للطلاب في مراكز ذوي الإعاقة بمحافظتي عدن وحضرموت.

وأشاد وكيل محافظة حضرموت حسن الجيلاني بالمشروع، مؤكدا أن السماعات الطبية ستسهم في تحسين العملية التعليمية لطلاب ضعاف السمع، معربا عن تقديره للدور الإنساني الرائد لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في اليمن، خلال مشاريعه المستدامة.