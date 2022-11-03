مقتل 4 فلسطينيين في القدس وجنين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة أربعة آخرين، أمس، برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال مداهمته جنين في الضفة الغربية. وأفادت الوزارة في بيان بـ «استشهاد مواطن وصل بحالة حرجة للغاية إلى مستشفى جنين الحكومي، أصيب برصاص الاحتلال الحي في البطن والصدر والرأس». وأضافت، بأن فلسطينيا ثانيا قتل، فيما أصيب 4 شبان بجروح متفاوتة برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين، بعد ساعات من مقتل فلسطينيين اثنين برصاص إسرائيلي في شرق القدس، حس ما أعلنت مصادر فلسطينية. وأضافت، بأن فلسطينيا ثانيا قتل، فيما أصيب 4 شبان بجروح متفاوتة برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين، بعد ساعات من مقتل فلسطينيين اثنين برصاص إسرائيلي في شرق القدس، حس ما أعلنت مصادر فلسطينية.

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