شكرا لقرائتكم خبر شبح كيم يرعب اليابانيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصيبت الحكومة اليابانية بحالة من الارتباك، بعد الصواريخ التي أطلقتها كوريا الشمالية في الأيام الماضية، في محاولة لتحذير الدول الجارة واستعراض القوة.

ومن بين عدة صواريخ أطلقتها بيونج يانج، فإن صاروخا بدا وكأنه «شبح» الزعيم الكوري الشمالي كيم كونج أون، بعد أن اختفى من الرادارات، وبعد إعلان مكتب رئاسة الوزراء اليابانية تحليق صاروخ فوق البلاد، خرج وزير الدفاع باسوكازو هامادا متحدثا في وقت لاحق، أن التحذير صدر عن طريق الخطأ.

وأعلن وزير الدفاع الياباني أن صاروخا أطلقته كوريا الشمالية لم يحلق فوق اليابان من الأساس، رغم التحذيرات التي صدرت لسكان بعض المناطق بالاحتماء.

ونتيجة تفعيل نظام الإنذار الياباني «جاي-أليرت» في البلاد في وقت مبكر، الخميس، تم تحذير السكان في مناطق مياغي ونيغاتا وياماغاتا الشمالية بضرورة الاحتماء أو ملازمة منازلهم، ولم تكتف القنوات التلفزيونية اليابانية بذلك، بل قطعت قنوات التلفزيون برامجها وبث الأخبار.

وقال هامادا: «تم الكشف عن الصاروخ باعتبار أنه من المحتمل أن يحلق فوق الأرخبيل الياباني، لذلك جرى إصدار التحذير»، ثم عاد ليوضح: «لكن بعد التحقق من المعلومات تأكدنا أن الصاروخ لم يعبر الأرخبيل الياباني، لكنه اختفى فوق بحر اليابان»، متابعا «نحن نحلل سبب» اختفائه.

وكان آخر تحليق لصاروخ أطلقته كوريا الشمالية فوق اليابان في الرابع من أكتوبر الماضي.