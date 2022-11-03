شكرا لقرائتكم خبر عن عضو تنسيقية شباب الأحزاب: الشباب المصرى لديه وعى ويدرك حجم التحديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمود تركى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن اليوم شهد جولة جديدة من جولات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في كلية تربية جامعة المنوفية، وحضرها عدد من نواب التنسيقية في نقاش مفتوح مع طلبة الجامعة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية دينا عصمت ببرنامج "اليوم" الذي يذاع على قناة "dmc": "اليوم فتحنا موضوعات مع الشباب، ولاحظنا حالة الوعي لدى شبابنا، هؤلاء الشباب مدركين حجم التحديات التي تواجه الدولة، وكان هناك جوار جرئ من الشباب تحدثوا عن طموحاتهم لسوق العمل، وأن تكون المناهج مواكبة لسوق العمل، بالإضافة إلى العديد من المحاور الهامة".

وقال: " الشباب اليوم تحدثوا عن سوق العمل وأن المناهج لا تؤهلهم للعمل، وطلبوا أن يتم تعديل المناهج لتساعدهم على دخول سوق العمل".