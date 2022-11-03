شكرا لقرائتكم خبر عن "الشعب الجمهورى" يستعرض إنجازات أكتوبر وخطة نوفمبر فى اجتماع أمناء المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض حزب الشعب الجمهورى، ما تم تحقيقه من إنجازات وفعاليات خلال شهر أكتوبر، وكذلك خطة عمل شهر نوفمبر، خلال اجتماع تنظيمى عقد بمقر الأمانة المركزية للحزب.

حضر الاجتماع الذى ترأسه اللواء محمد صلاح أبو هميلة الأمين العام للحزب ورئيس هيئته البرلمانية بمجلس النواب، وأحمد الألفي الأمين العام المساعد لشئون التنظيم والعضوية، أمناء الحزب بمحافظات الإسماعيليه، والمنوفية، الجيزة، والبحر الأحمر، وقنا، وبورسعيد، ودمياط، وأسيوط، والفيوم، والوادي الجديد، وأسوان، والشرقية، وكفر الشيخ، والدقهلية، وسوهاج، ومرسى مطروح، والغربية، والقاهرة، والمنيا، والسويس، والقليوبية.

استعرض الاجتماع ما تم تنفيذه خلال شهر أكتوبر من فعاليات كتدشين مبادرة نحو مصر مستدامة، ومواصلة العمل فى مباردة تعليم الكبار، والوصول إلى المستهدفين، وفتح أقصى عدد ممكن من الفصول بمراكز المحافظات.

ونوقش أيضاً خلال الاجتماع خطة فعاليات شهر نوفمبر، التي سيتم تنفيذها خلال الأيام القليلة المقبلة.