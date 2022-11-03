استهداف مباشر.. تفاصيل إطلاق النار على رئيس وزراء باكستان السابق (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

تشهد باكستان حالة من الغليان السياسي، بعد التصويت بحجب الثقة عن رئيس الوزراء السابق، عمران خان، في أبريل الماضي، وسقوطه من رأس السلطة في البلاد، رغم تمتعه بشعبية جماهيرية واسعة.

وانعكست الأوضاع السياسية على الأمن في باكستان، في ظل الاتهامات من عمران خان لحكومة شهباز شريف بالتآمر مع قوى أجنبية لإسقاطه، والخروج بمسيرات احتجاجية مع أنصاره على الحزب الحاكم.

ويبدو أن التوتر السياسي في باكستان، انقلب على الوضع الأمني هناك، بعدما شهدت مسيرة احتجاجية حاشدة لخان، إطلاق نار استهدف رئيس الوزراء السابق، لأنه "كان يضلل الناس"، وفق شهادة أحد المتورطين بالهجوم.

إصابة بالساق

تعرض عمران خان، الخميس، لإطلاق نار خلال وجوده في تجمع بمدينة جوجرانوالا، بحسب ما أعلنه المتحدث باسم الحزب الذي يتزعمه عمران خان.

وقال القيادي في حزب حركة الإنصاف أسعد عمر إن عمران خان أصيب برصاصة في ساقه بعدما أطلق مسلح مجهول النار، وتم نقل خان من موقع التجمع جوجرانوالا إلى لاهور لتلقي العلاج.

وأعلنت الشرطة الباكستانية إصابة 4 أشخاص على الأقل، بينهم عمران خان، إثر إطلاق النار في جوجرانوالا.

قال حزب الإنصاف إن إطلاق النار على عمران خان هو "محاولة اغتيال"، وأضاف الحزب أن المسلح كان يصوب نحو رئيس الوزراء السابق مباشرة. وقال القيادي البارز في حزب الإنصاف فيصل جاويد، الذي أصيب أيضا في إطلاق النار، إن أحد أعضاء الحزب قُتل بالرصاص.

وكان خان، 70 عاما، يقود مسيرة إلى العاصمة إسلام أباد للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة بعد الإطاحة به في أبريل.

وشوهد رئيس الوزراء السابق أثناء نقله إلى مستشفى في لاهور. وقال متحدث باسم الحزب إنه أصيب في ساقه.

"كان يضلل الناس"

وأقر منفذ الهجوم على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، بأنه أراد قتل الأخير لأنه "كان يضلل الناس".

وقال أحد المسلحين المتورطين في الهجوم خلال تجمع حاشد في ولاية البنجاب الباكستانية أثناء التحقيق، إنه أطلق النار على عمران خان لأن رئيس الوزراء الباكستاني السابق "كان يضلل الناس".

فيما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، أن أحد منفذي الهجوم قتل بالفعل في مكان الحادث.

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