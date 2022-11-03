مرور الجيزة: غلق كلي لطريق المريوطية 10 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، الخميس، عن غلق كلي لطريق المريوطية عند تقاطعه مع أسفل الطريق الدائري في الاتجاهين بالتناوب لمدة ١٠ أيام لتركيب الكمر الخرساني لجسم الطريق الدائري ضمن أعمال التوسعة.

الإدارة أوضحت في بيان لها أنه في ضوء تنفيذ أعمـال تـطـوير وتوسعة الطريق الدائري في المنطقة المحصورة بين طريق الأوتوستراد حتى أعلى طريق المنصورية، والبدء في تركيب الكمر الخرساني بجسم الطريق الدائري في الإتجاهين أعلى طريق المريوطية.

يستلزم الأمر إجراء غلق كلى لطريق المريوطية عند تقاطعه مع اسفل الطريق الدائري في الإتجاهين بالتناوب وذلك لوقوف المعدات والآلات المستخدمة في الأعمال (ونش عملاق) وذلك لمدة (١٠ أيـام) وذلـك مـن يـوم الجمعة الموافق ٤ / ١١ / ٢٠٢٢ وحتـى صباح الأحد الموافق ١٣ / ١١ / ٢٠٢٢ على ان تكون الأعمـال مـن السـ١٢ـاعة صباحاً وحتى الساعه ٥ صباحاً فقط طوال فترة الأعمال.