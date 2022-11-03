ملك البحرين يستقبل شيخ الأزهر في مطار قاعدة الصخير الجوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

استقبل الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، قبل قليل، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسئولين البحرينيين، فور وصوله مطار قاعدة الصخير الجوية.

وأكد ملك مملكة البحرين، أنَّ جهود شيخ الأزهر في نشر ثقافة الأخوة الإنسانية والسلام العالمي وحوار الأديان؛ تؤتي ثمارها بشكل ملحوظ، وأن ما يقوم به منذ سنوات هو محل تقدير من كل القادة والحكماء حول العالم، وبخاصة في مملكة البحرين، حيث تتلاقى أهدافنا جميعًا في العمل من أجل الإنسانية، والتعايش بين البشر.

من جانبه، أعرب فضيلة الإمام الأكبر رئيس مجلس حكماء المسلمين، عن سعادته بالتواجد في بلده الثاني مملكة البحرين، ولقاء الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مؤكدا تقديره لما يقوم به في خدمة شعبه، ودعمه لقضايا الأمتين العربية والإسلامية، وجهود جلالته في نشر السلام محليا وعالميا.

ويناقش ملتقى البحرين للحوار خلال جلساته عدة محاور تعزز وترسخ السلام والعيش المشترك: أهمية الحوار بين الأديان، تجارب تعزيز التعايش العالمي والأخوة الإنسانية، التعايش السلمي، دور رجال وعلماء الأديان في معالجة تحديات العصر: التغير المناخي وأزمة الغذاء العالمي.

ويشهد اليوم الختامي لملتقى البحرين للحوار ثلاثة كلمات رئيسة، يلقيها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، وقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكيَّة.