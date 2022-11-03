رسميا.. تكتل نتنياهو يفوز في الانتخابات الإسرائيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

فاز تكتل زعيم المعارضة، ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، بنيامين نتنياهو، بـ64 مقعدا في انتخابات الكنيست، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة "24" العبرية.

وخاضت أربعة أحزاب عربية سباق الانتخابات في ثلاث قوائم هي: (التجمع الوطني الديمقراطي)، و (العربية للتغيير والجبهة)، و(القائمة الموحدة)، ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت في الانتخابات الإسرائيلية 6 ملايين و 788 ألفا و 804 ناخبين، 17% منهم من العرب الفلسطينيين، أي ما يعني أكثر من مليون ناخب.

وأعلن الجيش الإسرائيلي فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية وقت التصويت.