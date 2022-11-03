القوى العاملة تنجح في حصول 56 عاملاً بالقطاع الخاص على مستحقاتهم ببورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قالت وزارة القوى العاملة،إنها تلقت تقريراً من مديرية القوى العاملة ببورسعيد، يكشف عن نجاح المديرية في الوصول لاتفاق ودي مع إدارة شركة فيلوستي للملابس الجاهزه بالمنطقة الحرة للاستثمار، يقضي بحصول 56 عاملاً على مستحقاتهم اعتبارا من يوم الاثنين القادم، واستمرار العمل والإنتاج داخل المصنع بصورة طبيعية.

وأكد عبد الونيس عبدالله مدير المديرية في بيان اليوم، أن ذلك يأتي في إطار دور الوزارة ومديرياتها في استقرار علاقات العمل بين طرفي الإنتاج، والسعي نحو حصول العمال بالقطاع الخاص على مستحقاتهم، وفي ضوء توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاته في هذا الشأن بأهمية استمرار الانتاج مع الحفاظ على حقوق العمال.

وأوضح مدير المديرية، أن إدارة علاقات العمل بالمديرية قد انتقلت لمقر الشركة للتفاوض حول حقوق ومستحقات العمال، مشيراً إلى استجابة المسئولين بالشركة والموافقة على مطالب العمال واستمرار العمل والإنتاج بالشركة والاتفاق على تنظيم ندوة توعوية داخل الشركة لشرح الحقوق والواجبات لطرفي الإنتاج طبقا للقانون.