وصلت لـ4 ملايين جنيه.. أسعار حجوزات الغرف الفندقية بشرم الشيخ خلال قمة المناخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

يسعى الكثيرون ممن يرغبون في حضور مؤتمر قمة المناخ بشرم الشيخ، إلى الحصول على غرفة للإقامة بها خلال مدة المؤتمر، بالتزامن مع استعداد شرم لاستقبال ضيوف القمة المرتقبة اعتبارا من يوم الأحد المقبل 6 نوفمبر وحتى الجمعة 18 نوفمبر.

ويرصد "الخليج 365" أسعار الغرف والشقق الفندقية والفيلل والأجنحة الرئاسية بشرم الشيخ خلال فترة المؤتمر وفقا لمنصة "بوكينج" أحد أشهر منصات حجز الغرف الفندقية في العالم:

- تبدأ الأسعار من 35 ألف جنيه لسرير في صالة نوم مشتركة مختلطة مكونة من 6 أسرّة (1 سرير بطابقين) لمدة 12 ليلة للفرد الواحد، فيما بلغ سعر حجز شقة 60 مترا مطلّة على البحيرة تشمل غرفتين نوم، وغرفة معيشة واحدة مع حمامين بسعر 61 ألف جنيه لمدة 12 ليلة للفرد الواحد، فيما بلغ سعر الغرفة التنفيذية بمساحة 35 مترا مع إطلالة على البحر تشمل تكييف وحمام خاص وتلفزيون بشاشة مسطحة وميني بار شاملة الإقامة الكاملة بسعر بلغ أكثر من 276 ألف جنيه لمدة 12 ليلة للفرد الواحد، بينما بلغ سعر غرفة ديلوكس مزدوجة مع إطلالة على الحديقة تشمل سرير مزدوج كبير، وإقامة كاملة بسعر 292 ألف و500 جنيه.

- بلغت أسعار الغرف الفندقية في فندق 4 نجوم لغرفة قياسية مفردة بسرير فردي شامل الإفطار فقط، قيمة 105 ألف و621 جنيه، لمدة 12 ليلة فقط، علما بأنه متبقي 3 غرف فقط بهذا السعر في الفندق على موقع بوكينج

- ووصل السعر الأدنى لإيجار شقة استوديو مساحة 30 مترا تشمل غرفة نوم واحدة ومطبخ وحمام وسرير مزدوج بقيمة 75 ألف جنيه لمدة 12 ليلة للفرد الواحد، فيما بلغ أدنى سعر الغرف الفندقية القياسية مطلة على المسبح تصلح لعدّة أنواع من الأسرّة بسعر 158 ألف جنيه لمدة 12 ليلة للفرد الواحد، علما بأنه يتبقى 3 غرف فقط بهذا السعر على موقع بوكينج.

- ووصلت أسعار الفيلا بمساحة 305 أمتار بعدد 4 غرف نوم في الصف الأول مع إطلالة على البحر، بالإضافة إلى فيلا بالكامل بعدد 5 غرف نوم، وغرفتين معيشة، و 4 حمّامات ومطبخ واحد، لمدة 12 ليلة بسعر 2 مليون و373 ألف جنيه، علما بأنه متبقى حجزين فقط بهذا السعر على بوكينج.

- كما بلغ سعر الجناح الرئاسي -(جناح خاص 1 سرير مزدوج كبير جدا)- بفندق 5 نجوم على شاطئ القروش بشرم الشيخ شامل الإقامة الكاملة، وحوض استحمام سبا ومنطقة جلوس ورداء حمام، وإمكانية استخدام الصالة ومسبح نادي رويال، بسعر 4 ملايين و434 ألف جنيه لمدة 12 ليلة للفرد الواحد.

- كما بلغ سعر جناح بريميوم في أحد منتجعات شرم الشيخ بمنطقة الهضبة، يشمل سرير كينج واحد مزدوج كبيرا جدا -(جناح خاص)- شامل الإفطار لمدة 12 ليلة بسعر 4 ملايين و925 ألف جنيه، ويوفر الجناح شرفة أو تراس مع إطلالة على الحدائق وتلفزيون بشاشة مسطحة مع نظام شامل للعمل بتقنية البث التلفزيوني عبر بروتوكول الإنترنت وخدمة الواي فاي عالية السرعة، كما يحتوي على غرفة نوم واسعة ومنطقة معيشة ومنطقة جلوس ومنطقة لتناول الطعام، كما يشتمل هذا الجناح أيضاً على مطبخ صغير مجهز بالكامل بثلاجة وموقد مسطح وميكروويف، بالإضافة إلى حمام ورداء حمام.