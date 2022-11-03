رئيس "الأسقفية": الزواج المسيحي لا يقع إلا بين رجل وامرأة فقط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

جدد دكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية الكنيسة الأسقفية تأكيده موقف الكنيسة من الزواج المسيحي، قائلًا: نؤمن أن الزواج الصحيح بين رجل وامرأة فقط وهو نفس موقفنا الثابت منذ سنوات.

وأضاف خلال تعليقه على الحوار الأسقفي مع الكنائس الأرثوذكسية الشرقية الذي عقد في مركز بيت ايل للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بلندن واختتم هذا الأسبوع: ككنيسة أسقفية بمصر تجمعنا علاقة وطيدة بالكنيسة القبطية على مستوى قياداتها ولجنة الحوار.

وعبر عن ترحيبه بالبيان الذي تم توقيعه منذ أيام بين الكنيستين بعنوان "ميراث المجامع المسكونية في الكنيسة"، وَقَّعَ عليه الأنبا أنجليوس عن العائلة الارثوذكسية الشرقية (Oriental) كما وَقَّعَ عليه من الجانب الأنجليكاني الأسقف جيريجوري كاميرون، كرئيسين مشاركان لهذا الحوار.

وأوضح أن العلاقات الرسمية بين الكنيسة القبطية واتحاد الكنائس الأسقفية في العالم علاقات طيبة على مستوى الحوارات اللاهوتية، وتم توقيع اتفاقيتين الأولى حول طبيعة السيد المسيح والثانية عن الروح القدس عامي ٢٠١٤ و٢٠١٧ رُفعتا للعرض على المجامع المقدسة لكنائس العائلة ووقعهما آنذاك رئيس لجنة الحوار عن العائلة الأرثوذكسية الشرقية مثلث الرحمات الأنبا بيشوي مطران دمياط السابق.