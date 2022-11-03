إطلاق نار على عمران خان رئيس وزراء باكستان السابق

تعرض رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، الخميس، لإطلاق نار خلال وجوده في تجمع بمدينة غوجرانوالا، بحسب ما أعلنه المتحدث باسم الحزب الذي يتزعمه عمران خان.
وقال القيادي في حزب حركة الإنصاف أسعد عمر إن عمران خان أصيب برصاصة في قدمه بعدما أطلق مسلح مجهول النار، وتم نقل خان من موقع التجمع غوجرانوالا إلى لاهور لتلقي العلاج.
وأعلنت الشرطة الباكستانية إصابة 4 أشخاص على الأقل، بينهم عمران خان، إثر إطلاق النار في غوجرانوالا.
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