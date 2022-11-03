شكرا لقرائتكم خبر عن مشاكل المحليات والتعليم تتصدر جلسة تنسيقية شباب الأحزاب مع أهالى مصر القديمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد النائب محمد تيسير مطر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جلسة نقاشية حول محاور الحوار الوطنى، ومدى تغطيته لجميع احتياجات المجتمع مع مجموعة من أعضاء مركز شباب النهضة بمصر القديمة.

وتناولت الورشة مجموعة من الاستفسارات الخاصة بالمحور الاجتماعى وخاصة مشاكل المياه والصرف الصحى والكهرباء، حيث تفتقر المنطقة إلى مجموعة من الخدمات سواء كانت تعليمية أو صحية.

وطالب المشاركين بأهمية تدخل الدولة لتطوير منطقة (أسطبل عنتر) على غرار تطوير منطقة تل العقارب التي باتت حاليا "روضة السيدة" بحى السيدة زينب.

وأكد النائب محمد تيسير مطر، أن مجلس أمناء الحوار ومقرري اللجان يعملون بكامل طاقتهم لبحث كل المشاكل والقضايا لوضعها على أجندة الحوار فى جلساته القادمة ومن أهم القضايا هى قضايا التنمية وعلى رأسها التعليم و الصحة و مشروعات البنية التحتية كأحد أهم القضايا لتنمية المجتمع طبقا لاستراتيجية مصر 2030.

كما طالب المجتمعين بضرورة تفعيل رقابة المحليات، وتسهيل استخراج تراخيص المحلات والاشتراك في المرافق سواء كانت مياه أو كهرباء أو غاز كأحد أساسيات الحياة الكريمة التى أطلقها السيد رئيس الجمهورية.

وفى ذات السياق، أكد الحاضرين على ضرورة العمل على تطوير المنظومة الخاصة بالتعليم الابتدائى الإعدادي لأنها المراحل الأولى التى يرتبط بها الطالب بالعملية التعليمية.

واختتم النائب محمد تيسير مطر الجلسة بضرورة استمرار حالة الحوار حيث أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى حالة حوار مستمر مع المجتمع بأكمله من كافة القطاعات.

ويذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد أعلنت عن إطلاق نوابها سلسلة كبيرة من الجلسات النقاشية مع المواطنين لمعرفة آرائهم وتصوراتهم حول القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني بكافة محافظات الجمهورية بالإضافة إلى عقد عدة صالونات لمناقشة تلك القضايا مع المتخصصين من كافة الاتجاهات.