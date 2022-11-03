انت الان تتابع خبر موسكو توجه طلبا للأمم المتحدة بشأن صادرات المواد الغذائية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مؤتمر صحفي في عمان بالأردن: "ما زلنا لا نرى أي نتائج تتعلق بجانب ثان يتمثل في رفع العقبات أمام تصدير الأسمدة والحبوب الروسية".

وأضاف: "طلبنا مرة أخرى من الأمين العام للأمم المتحدة تأكيدا بأنه يفي بالالتزامات التي وافق عليها من خلال مبادرته". ومضى لافروف يقول إنه يتعين حسم هذا "في المستقبل القريب جدا".



وأوضح لافروف: "إذا كنا نتحدث عن كميات الأسمدة والحبوب المعنية، فكميات الجانب الروسي أكبر من الجانب الأوكراني بلا مقارنة".

ولا تخضع الصادرات الزراعية الروسية صراحة للعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجهات أخرى لكن موسكو تقول إنها تواجه عراقيل شديدة نتيجة القيود على قطاعاتها المالية واللوجستية والتأمين.

واستأنفت روسيا أمس الأربعاء مشاركتها في مبادرة تصدير الحبوب الاوكرانية بعد تعليق استمر أربعة أيام مما خفف الضغط على أسعار المواد الغذائية وقلَص المخاوف من تجدد أزمة غذاء عالمية، بحسب "رويترز".



وتم الاتفاق على المبادرة التي توسطت فيها تركيا والأمم المتحدة في تموز ومدتها 120 يوما.