انت الان تتابع خبر الصحافيون في مواجهة مخاطر عديدة والجرائم بحقّهم تسجّل ضدّ مجهول والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - لا يزال العراق يتصدّر مؤشّرات قائمة الإفلات من العقاب التي تصدرها لجنة حماية الصحافيين، اذ بلغت نسبة الإفلات مئة في المئة وعلى مدار العقد الماضي لم تبد السلطات الاهتمام لملاحقة المتّهمين بجرائم القتل المتعمّد للصحافيين، المرصد العراقي لحقوق الإنسان أشار الى أنّ المخاطر التي يتعرّض لها الصحفيون في البلاد ترتقي أغلبها إلى جرائم تسجّل ضدّ مجهول.وجاء في تقرير أعدّه المرصد بمناسبة اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضدّ الصحفيين أنّ أساليب الحكومات السابقة أسهمت في خلق بيئة آمنة للجناة الذين ارتكبوا جرائم ضد الصحفيين العراقيين وأن عمليات التساهل والتهاون والتغطية لأسباب سياسية وشخصية على بعض الجناة، أتاحت لمرتكبي هذه الجرائم فرصة عدم المحاسبة على ما ارتكبوه.

وعلى الرغم من فتح العديد من التحقيقات ووجود أدلة دامغة لإدانة جهات بعينها، لكن من دون اتخاذ اي إجراءات تذكر لذلك فان حكومة محمد شياع السوداني الحالية وبحسب تقرير المرصد أمام فرصة للإيفاء بالتزاماتها بشأن حماية حقوق الإنسان، من خلال الايفاء بكل وعد قطعته، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب على الجرائم التي ترتكب ضد الصحفيين العراقيين وحمايتهم.