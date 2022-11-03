انت الان تتابع خبر فيديو "مؤثر" من خطاب ميسي قبل نهائي كوبا أمريكا 2021 والان مع التفاصيل

ومع مرور الوقت، تنشر بعض اللقطات الهامة من داخل غرف خلع الملابس حول الأجواء المحيطة بالفريق الأمريكي الجنوبي، وبالأخص بعض المقاطع للقائد ليونيل وهو يتحدث مع لاعبيه.

ونشر اليوم مقطع ترويجي من فيلم "كن خالدًا: أبطال كوبا أمريكا" الذي سيعرض اليوم الخميس على منصة "نيتفلكس"، للقائد ميسي وهو يتحدث مع لاعبيه بكلمات حماسية تثير مشاعر زملائه قبل انطلاق المواجهة النهائية ضد البرازيل.

وقال ميسي في خطابه الحماسي: "كلنا نعرف ما تعنيه مواجهة الأرجنتين والبرازيل، لا أريد أن أقول أكثر من ذلك اليوم، فقط شكرًا لكم يا رفاق، شكرًا على 45 يومًا قضيناها سويًا".

وتابع: "قلت لكم في عيد ميلادي إننا صنعنا مجموعة مذهلة وجميلة وأنا مستمع جدًا بالتواجد معكم. قضينا 45 يومًا معًا، سافرنا سويًا وعشنا في الفندق ذاته ولعبنا على ملاعب مختلفة، 45 يومًا دون أن نشاهد عوائلنا يا رفاق، 45 يومًا".

هداف التانجو التاريخي واصل: "ديبو (إيميليانو مارتينيز) لم يشاهد طفلته الجديدة ولم يستطع حملها بين ذراعيه، وكذلك تشينو (لوكاس مارتينيز) الذي شاهد طفله لفترة وجيزة، ولكن كل هذا لماذا؟ لأجل هذه اللحظة وهذا النهائي".

وأردف: "الآن لدينا هدف يا رفاق وهو على بعد خطوة من تحقيقه، والأفضل من كل هذا أن مصيره بين أيدينا، فالأمر يعتمد علينا لتحقيق هذا الكأس، لهذا السبب سوف نخرج لأرضية الملعب ونذهب من أجل رفع اللقب، وسوف نأخذه معنا إلى الأرجنتين ونحتفل به مع أصدقائنا وعوائلنا ومع كل هؤلاء الذين دعمونا".

واختتم: "ليست مصادفة. كان من المقرر أن تُلعب هذه الكأس في الأرجنتين. وأراد الله أن تتحول إلى هنا (البرازيل). لقد أحضرها هنا لكي ننهض من ماراكانا، ليجعل (الفوز بها) أكثر جمالًا للجميع. علينا أن نخرج واثقين وهادئين ونأخذ هذا الكأس إلى الوطن".

ويبدو أن كلمات ميسي الحماسية صنعت الفارق مع عناصر منتخب بلاده، حيث لعبت الأرجنتين مواجهة "العمر" ضد البرازيل وانتصرت بفضل هدف أنخيل دي ماريا، وتوج ليونيل بالكأس الغالية رفقة زملائه.