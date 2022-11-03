منذ الحرب العالمية الثانية .. قرار عسكري للجيش الروسي

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن مجلس الاتحاد الروسي، أنه سيجري مشاورات حول تمديد مدة الخدمة العسكرية للمواطنين الروس إلى عامين عند التجنيد الإجباري بدلا من عام.

وفي وقت سابق، كان قد أعلن الكرملين انتهاء التعبئة الجزئية، مؤكدا أنه لن تكون هناك مرحلة تالية من الاستدعاء للتعبئة في البلاد.

مرسوم قانوني

ووفقا لوسائل الإعلام الروسية، قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إنه ليست هناك حاجة لإصدار مرسوم قانوني لإنهاء أول تعبئة عسكرية لروسيا منذ الحرب العالمية الثانية.

وأشار بيسكوف إلى أن "وزارة الدفاع أرسلت البرقيات ذات الصلة إلى مكاتب التسجيل والتجنيد العسكرية بشأن تعليق وعدم توزيع أي مذكرات استدعاء، وما إلى ذلك".

مرسوم سبتمبر قد تم تنفيذه

وردا على سؤال صحفي حول ما إذا كان المرسوم الرئاسي في شهر سبتمبر الماضي بشأن الاستدعاء للتعبئة الجزئية لا يزال ساري المفعول، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية إن: "مرسوم سبتمبر قد تم تنفيذه".

جاء ذلك بعد يوم من إعلان الرئيس فلاديمير بوتين أنه سيتشاور مع محامين بشأن هذه المسألة.

وقال بوتين الأسبوع الماضي إن روسيا استدعت 300 ألف جندي احتياطي واستكملت 'التعبئة الجزئية' للصراع في أوكرانيا.

لكن حقيقة أن الكرملين لم يلغ المرسوم الرئاسي الأصلي أو أصدر مرسوما جديدا بإلغائه، أثارت مخاوف من أنه ربما يبقي الباب مفتوحا لمزيد من الاستدعاءات.