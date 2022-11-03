ماذا يحدث هناك؟ .. الخارجية المصرية تحذر المصريين من السفر برا إلى بوركينافاسو

الشارقة - اميمة ياسر - حذرت وزارة الخارجية المواطنين، من السفر عبر كافة الطرق البرية من وإلى دولة بوركينافاسو، وتجنب السفر البري بين كافة المدن البوركينية، أو التواجد خارج العاصمة واجادوجو والمدن الكبرى، نظرًا لخطورة الوضع خارج تلك المدن.

ويأتي ذلك في إطار الأوضاع الأمنية الراهنة التي تمر بها دولة بوركينافاسو، بحسب ما قالت وزارة الخارجية.

وحثت وزارة الخارجية المواطنين على تجنب ارتياد المناطق الشمالية من بوركينافاسو، ومناطق الساحل والشرق والغرب، والإقلال من التحركات غير الضرورية ليلًا، مع أهمية تجنب مناطق المظاهرات.

وذكرت: يرجى من السادة المواطنين قصر السفر إلى بوركينافاسو على الضرورة القصوى، حرصًا على سلامتهم.

الأحداث بدأت في بوركينا فاسو منذ شهر :

دوي إطلاق رصاص وارتباك في عاصمة بوركينا فاسو بعد يوم من الإطاحة بالرئيس

أغلق جنود الطرقات الرئيسية وسمعت عيارات من أسلحة رشاشة في عاصمة بوركينا فاسو السبت.

وقال عدة شهود عيان لوكالة الأنباء الفرنسية إنهم سمعوا دوي إطلاق النار في وسط العاصمة واغادوغو وأغلق بعض الجنود طرقات رئيسية في المدينة بما في ذلك الحي الذي يضم المقر الرئاسي.

وحلقت مروحيات فوق المدينة وأغلقت المتاجر التي فتحت أبوابها صباحا.

ودعت الهيئات الدولية الجيش للامتناع عن أي أعمال عنف أو تهديد السكان المدنيين والحريات المدنية وحقوق الإنسان، وطالبت الجيش بإعادة النظام الدستوري بحلول يوليو عام 2024.

ودعت فرنسا (القوة السابقة المستعمرة لبوركينا فاسو) مواطنيها في واغادوغو الذين يقدّر عددهم ما بين 4000 و5000 شخص إلى أن يلزموا منازلهم.

وقبل الساعة الثامنة مساء بالتوقيتيت المحلي أمس ظهر أكثر من عشرة جنود ببزاتهم العسكرية على التلفزيون والإذاعة الرسميين لإعلان الإطاحة باللفتنانت-كولونيل بول-هنري سانداوغو داميبا. وأعلنوا تعيين الكابتن إبراهيم تراوري مكانه.

وقالوا قادة الانقلاب "قررنا تحمّل مسؤولياتنا، مدفوعين بهدف أسمى واحد: استعادة أمن أراضينا وسلامتها".

وعلقوا العمل بالدستور وأغلقوا الحدود وحلوا الحكومة الانتقالية والمجلس التشريعي وفرضوا حظر التجول من الساعة التاسعة مساء حتى الخامسة صباحا.

ولايعرف حتى الآن مصير داميبا.

وكما هي الحال في البلدان المجاورة، أثار المتمردون المسلحون الاضطرابات. وقتل الآلاف بينما نزح حوالى مليوني شخص جراء القتال منذ عام 2015 عندما امتد التمرّد إلى بوركينا فاسو التي تحوّلت إلى مركز للعنف في أنحاء منطقة الساحل.

ونشرت وكالة فرانس24 تفاصيل الإنقلاب العسكري في بوركينا فاسو

انقلاب بوركينا فاسو: المجلس العسكري الجديد يؤكد أن "الوضع تحت السيطرة" وداميبا يقبل الاستقالة

بث التلفزيون الوطني لبوركينا فاسو بيانا أصدره القائد الجديد للمجلس العسكري الحاكم الكابتن إبراهيم تراوري وتلاه الكابتن فاروق عزاريا سورغو، أعلن فيه أن الوضع في البلاد بات تحت السيطرة، ودعا إلى إنهاء "العنف والتخريب" المناهض لفرنسا.

وقال البيان: "نود إبلاغ السكان بأن الوضع تحت السيطرة وتمت استعادة النظام"، مضيفا: "تعود الأمور تدريجيا إلى طبيعتها، لذلك ندعوكم إلى ممارسة أشغالكم بحرية وتجنب أي أعمال عنف وتخريب... ولا سيما تلك التي يمكن أن ترتكب ضد سفارة فرنسا أو القاعدة العسكرية الفرنسية" في العاصمة واغادوغو.

وفي وقت لاحق وافق اللفتنانت كولونيل بول هنري داميبا رئيس المجلس العسكري الذي أطيح به الجمعة، على الاستقالة، بحسب بيان أصدره مسؤولون دينيون ومحليون يعملون على الوساطة بين القائد المخلوع والعسكريين الذين قادوا التحرك ضده.

وقال البيان: "إثر ما قامت به الوساطة" التي تولاها المسؤولون، "اقترح الرئيس بول هنري داميبا بنفسه أن يقدم استقالته لتجنب مواجهات ذات تداعيات إنسانية ومادية خطرة". وأكد أن الكابتن إبراهيم تراوري قد قبل استقالة داميبا.

من جهته دعا رئيس أركان جيش بوركينا فاسو الفصائل المتناحرة إلى وقف الأعمال القتالية ومواصلة المحادثات. وأضاف أن الوضع "أزمة داخلية داخل القوات المسلحة الوطنية".