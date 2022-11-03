شكرا لقرائتكم خبر عن "خطة النواب" تطالب بإنشاء مستشفى جامعى بالوادى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة أوصت بانشاء فى مستشفى جامعى كلية طب جامعة الوادى الجديد، متابعا:" بعد إقرار الموازنة أصبحت التوصية ملزمة للجهات التنفيذية، ولا يوجد كلية طب بدون مستشفى جامعى، وفى ظل وجود كلية بالوادى الجديد.. لابد من وجود مستشفى جامعى وغير مقبول أن تكون الكلية بدون مستشفى".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم، الخميس، برئاسة ياسر عمر ، وكيل اللجنة، بشأن استكمال متابعة تنفيذ توصيات وملاحظات اللجنة بتقريرها العام عن الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2022/2023 فيما يخص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وجامعة الوادي الجديد.

وأوصت اللجنة، بمخاطبة رئيس مجلس الوزراء بشأن القرار الخاص بمنع إقامة مستشفيات جامعية بالمحافظات الحدودية لأن هذا القرار يتنافى مع قانون المستشفيات الجامعية.

ومن جانبه، قال الدكتور وحيد فوزى، مدرس بكلية الطب جامعة الوادى الجديد:" إن هناك عدد كبير من المرضى بالمحافظة يتم تحويلهم على مستشفي أسيوط الجامعى بشكل يومى يصل تقريبا إلى 400 مريض للحصول على الخدمة والرعاية الطبية، ومن ثم من باب أولى أن يتم إنشاء مستشفى جامعى بالمحافظة".

وتساءل ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة، عن مصير تدريب طلاب كلية الطب بجامعة الوادى الجديد خاصة وأن هناك تخصصات غير موجودة ببعض مستشفيات الصحة، وقال موجها حديثه لمسؤول وزارة التخطيط:" وافقت على إنشاء كلية طب يبقى لازم مستشفى جامعى ، مفيش كلية طب من غير مستشفى جامعى، حتى لو كلية طب قطاع خاص لابد من مستشفى جامعى".