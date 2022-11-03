الصحة: 5 ملايين زيارة بوحدات تنظيم الأسرة خلال 3 أشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، منح شعار الجودة «الوسام» لـ264 وحدة في 18 محافظة، خلال الفترة من أول يوليو وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضي، ليصل إجمالي عدد الوحدات الحاصلة على الوسام إلى 693 وحدة، وذلك ضمن برنامج تحفيز فرق الإشراف على مستوى الجمهورية.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن إجمالي زيارات المنتفعات لوحدات تنظيم الأسرة، بلغت 5 ملايين و512 ألفا و872 زيارة، بإجمالي 570 ألفا و601 منتفعة جديدة، لافتًا إلى صرف 6 مليون و928 ألفاً و175 وسيلة بمختلف أنواعها.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزارة قدمت خدمات، ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان، من خلال 675 قافلة صحة إنجابية، و5 آلاف و9 زيارات للعيادات المتنقلة، بالإضافة إلى الحملات التنشيطية، تم تنفيذهم بالمناطق ذات المؤشرات المنخفضة والأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية، كما تم عقد 3 آلاف و299 ندوة خلال القوافل والحملات، لافتًا إلى استفادة 766 ألفا و407 منتفعات جدد بخدمات تنظيم الأسرة المُقدمة بالمجان.

وتابع «عبدالغفار» أنه تم تنفيذ 4 ملايين و228 ألفا و754 زيارة منزلية من خلال الرائدات الريفيات بجميع محافظات الجمهورية، حيث قدمن 247 ألفا و533 ندوة تثقيفية، للتوعية بخدمات ووسائل تنظيم الأسرة والترويج للخدمات الصحية ورفع الوعي الصحي للمجتمع، كما تم تحويل 270 ألفا و492 منتفعة إلى عيادة تنظيم الأسرة وعيادات التخصصات الأخرى.

ومن جانبه، أشار الدكتور حسام عباس، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، إلى تنفيذ 12 قافلة طبية سكانية في مناطق عمل الجمعيات الأهلية الشريكة بمحافظتي البحيرة والجيزة، وصرف الوسائل للمنتفعات بالمجان، كما تم تدريب 188 من فرق التمريض ومثقفي الأقران العاملات والعاملين بالمصانع في محافظة الإسكندرية، على المشورة وتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، مضيفاً أنه تم تنفيذ زيارتين لمحافظتي الإسكندرية، والإسماعيلية للتنسيق لتدريب مثقفي الأقران، ووضع خطة العيادات المتنقلة، بهدف التعريف ببرنامج دمج خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مع منظومة صحة العاملين، وذلك بالتعاون مع ممثلي اتحاد الصناعات، وممثلي غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات .

وقال «عباس» إنه تم عقد 93 ألفا و177 ندوة، بنوادي المرأة، للتوعية بأهمية الصحة الإنجابية، كما تم تدريب 67 ألفا و56 سيدة على بعض الحرف، التي تضمنت المشغولات اليدوية، ومصنوعات الجلود، وأعمال الخياطة، والتريكو، إلى جانب إقامة 425 معرضا للمنتجات، أثناء القوافل والحملات لفتح أسواق جديدة لمنتجات المنتفعات، مشيراً إلى فتح 530 فصلا لمحو الأمية بنوادي المرأة في محافظات الجمهورية، وذلك إيماناً بأهمية تنمية المرأة ورفع المستوى الاقتصادي للأسر المصرية، ورفع قدرة المرأة على اتخاذ القرار، خاصةً قرار الإنجاب، وذلك ضمن أهداف تحسين الخصائص السكانية.

وذكر «عباس» أنه تم عقد دورات لتدريب 2045 من مقدمي الخدمة على أعمال تنظيم الأسرة، والسونار، وتقديم مشورة وخدمات وسائل تنظيم الأسرة بعد الولادة والإجهاض في المستشفيات، علاوة على تدريب الرائدات ومشرفات الخطوط على برامج ومهارات الإشراف، ومشاركة المهام، وتنظيم الأسرة بعد الولادة، والدليل الإرشادي، كما تم تدريب 60 من مسئولات نوادي المرأة على أعمال تمكين المرأة المصرية، مشيراً إلى عقد ورش عمل لعرض إنجاز المحافظات ببرنامج تقديم خدمات تنظيم الأسرة بعد الولادة، وحدوث الإجهاض بالمستشفيات، ونظام الطبيب الزائر، ومناقشة التحديات لرفع معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة .

وأكد استمرار تفعيل خدمة الخط الساخن المجاني لمشورة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية (إحنا معاكي) على الرقم 08008880800 للرد على استفسارات السيدات بشأن وسائل وخدمات تنظيم الأسرة، والرد على الشائعات وتوجيه السيدات لأماكن تقديم الخدمة.​