من النهاردة مش هتقدر تشوف العالم ببلاش.. إعلان وفاة جوجل ستريت

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت المتحدثة باسم شركة جوجل اليوم ماديسون جوفيا أن الشركة ستسحب تطبيق (Street View) المستقل من متاجر التطبيقات خلال الأسابيع المقبلة، وستتوقف عن دعم التطبيق في مارس 2023.

وفقا لموقع ذا فيرج التقني فإن أحدث نسخة من جوجل ستريت على متجر جوجل بلاي، تتضمن بعض الإشعارات التي أعدتها جوجل لإعلان إيقاف التطبيق عن العمل. ولكن لم تظهر هذه الإشعارات في التطبيق حتى الآن.

وكان تطبيق (Street View) المتوفر للهواتف التي تعمل بنظام أندرويد، أو iOS يتيح للمستخدمين إلقاء نظرة بزاوية 360 درجة على أي شارع أو مكان موجود في أي مكان في العالم تقريبًا، وهو مثالي للتعرف على وجهة سفرك التالية أو ببساطة استكشاف العالم وأنت في منزلك.

كما يتيح التطبيق لمستخدميه المساهمة بصور بزاوية 360 درجة، أو ما تسميه جوجل الصور البانورامية للمساعدة في تحسين التجوّل الافتراضي.

ومن المقرر أن تستمر ميزة (Street View) في خرائط جوجل العادية، لذلك لا يزال بإمكانك استكشاف جميع الأماكن التي وثقتها جوجل بكاميراتها، من خلال الموقع الإلكتروني للخرائط.