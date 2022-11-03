"الوزراء": ارتفاع متوسط العبور اليومي بقناة السويس إلى 68 سفينة خلال أكتوبر 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجرافيك يرصد خلاله معدلات العبور وحمولات السفن العابرة لقناة السويس في أكتوبر 2022، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2021.

​

وقال المركز إن قناة السويس مازالت تسجل أرقامًا قياسية في معدلات العبور اليومي والحمولات الصافية؛ إذ عبرت نحو 2117 سفينة بإجمالي حمولات صافية 126.5 مليون طن في أكتوبر 2022، مقارنة بـ 1847 سفينة بإجمالي حمولات صافية 112.3 مليون طن في أكتوبر 2021.

كما ارتفعت عائدات القناة إلى 703.4 مليون دولار في أكتوبر 2022، مقارنة بـ 552.9 مليون دولار بنسبة زيادة 27.2%.

ووفقا لرئيس القناة الفريق "أسامة ربيع"، فإن التقارير الملاحية بالقناة تعكس الجدوى الاقتصادية لمشروع قناة السويس الجديدة الذي نجح في تحقيق المستهدف منه برفع كفاءة القناة بزيادة طاقتها العددية والاستيعابية؛ مما ترتب عليه زيادة متوسط العبور اليومي للسفن العابرة للقناة ورفع جاهزية القناة لاستقبال الأجيال الحالية والمستقبلية من السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة، فقد حقق شهر أكتوبر 2022 أعلى متوسط عبور يومي بواقع 68 سفينة.