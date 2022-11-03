المبادرة الوطنية للمشروعات الذكية الخضراء تعلن فوز 18 مشروعا بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

أعلنت المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، عن فوز ١٨ مشروعًا من كافة محافظات مصر، كأفضل المشروعات من إجمالي ٦٢٨١ مشروعًا تقدمت للمبادرة الوطنية، وذلك في احتفال أقيم بحضور رئيس مجلس الوزارء، وبحضور وزراء التخطيط والتنمية المحلية ورئيس المجلس القومي للمرأة وممثلي المنظمات الدولية وبحضور ايلينا بانوفا الممثل المقيم للأمم المتحدة في مصر.

وأكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27، أن قمة المناخ في شرم الشيخ تأتي في ظل أجواء عالمية تستدعي حلول مبتكرة ومبادرة المشروعات الوطنية الخضراء الذكيةً غير مسبوقة وحظيت برعاية ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي

وأوضح الدكتور محيي الدين، أنً المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية واحدة من ثلاث مبادرات مهمة تبنتها الرئاسة المصرية ولم يسبقنا إليها أحد وستكون المبادرة حدث سنوي، ومع مبادرة المشروعات الخضراء الذكية تأتي مبادرة لإعداد قائمة من مشروعات الأقاليم الخمسة عالميًا وهي مبادرة فريدة أيضًا تبنتها الرئاسة المصرية، والمبادرة الثالثة هي مساندة الجامعات المصرية ومراكز البحوث في الابتكار والبحث للمشروعات المرتبطة بالعمل المناخي، موجهًا الشكر في هذا الصدد لكل الجامعات المصرية ومراكز البحوث لدعم مبادرة المشروعات الخضراء الذكية.

وأضاف محيي الدين، أن المبادرات الخضراء والذكية مرتبطة بالتنمية المستدامة في مصر، مشيدًا بقرار رئيس الوزراء لدعم هذه المبادرة وإقامتها سنويا.

وأكد محيي الدين، أن مصر تتمتع بالقدرة على المنافسة والاستقرار والقدرة على التجاوب مع المبادرات العالمية مثل هذه المبادرة وقد اتضح هذا جليا مع عدد المشروعات التي تقدمت لها.

وقال السفير هشام بدر المنسق العام للمبادرة، إن المبادرة تساهم في وضع حلول ذكية وغير مسبوقة لمشكلات المناخ، مشيرًا إلى أن المبادرة تحظى برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أنه تم اختيار ١٦٢ مشروع بواقع ٦ مشروعات من كل محافظة كما اختارت كل محافظة مشروع سفير ليتم في النهاية اختيار ١٨ مشروعًا فائزا.

وأوضح أنه تم معايير واضحة لتقييم المشروعات وتم تأهيل وتدريب اللجان التنفيذية بالمحافظات انتهاء إلى إطلاق المبادرة وتلقي ٦٢٨١ مشروعا من كل المحافظات.

وأشار السفير هشام بدر، إلى أنه سيتم منح الفائز بالمركز الأول ٧٥٠ ألف جنيه والثاني ٥٠٠ ألف والثالث ٢٥٠ ألف جنيه بالإضافة إلى دعم الأمم المتحدة للمشروعات الـ١٨ الفائزة.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أطلق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في محافظات جمهورية مصر العربية، وتشمل المبادرة ٦ فئات من المشروعات هى المشروعات كبيرة الحجم، المشروعات المتوسطة، المشروعات المحلية الصغيرة خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، وكذلك المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة.

وقدمت كل محافظة ٦ مشروعات بواقع مشروع واحد عن كل فئة، وفي المرحلة النهائية تم اختيار ٣ مشروعات من كل فئة ليكون إجمالي المشروعات الفائزة على مستوى الجمهورية ١٨ مشروعاً.

وسيتم عرض المشروعات الفائزة خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين في شرم الشيخ إلى جانب مشروع واحد عن كل محافظة يكون سفيراً لها.