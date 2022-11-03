بالفيديو والصور- الإسكندرية تشيع الفنان إبراهيم عبد الشفيع إلى مثواه الأخير

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري:

شيع العشرات من أهالي الإسكندرية، عقب ظهر اليوم الخميس، جنازة الفنان والمطرب إبراهيم عبدالشفيع، من مسجد سيف بمنطقة باكوس، ليوارى جثمانه الثرى بمقابر النور بالضاهرية.

اقتصر المشاركون في جنازة الفنان الذي رحل عن عمر يناهز الـ 86 عامًا على أسرته وأقاربه وبعض الفنانين والشعراء السكندريين، والدكتور عاطف إمام ممثلاً عن مجلس النقابة العامة للمهن الموسيقية، وعلاء مرضي، رئيس النقابة بالإسكندرية، وهاني العلايلي المتحدث الرسمي للنقابة بالإسكندرية.

ولد الفنان والمطرب والملحن إبراهيم عبدالشفيع في منطقة غبريال بالإسكندرية، وبدأ حياته الفنية مع افتتاح إذاعة الإسكندرية إذ عمل كمطرب عام 1954.

وعمل كملحن على يد المذيع حافظ عبدالوهاب والفنان أحمد خميس، ثم انتقلَ إلى القاهرة، لتكون أول أعماله الغنائية بإذاعة القاهرة هي "خماسية عابر سبيل".

وعاصر الراحل كبار المطربين ولحن لعدد منهم أبرزهم صباح وأحمد عدوية وسمير الإسكندراني وليلى نظمي وكارم محمود، وله أغاني شهيرة مثل بياع الورد وشي لله يا مرسي يا أبو العباس وشال الحليوة.

والراحل عضوًا بمجلس نقابة المهن الموسيقية بالقاهرة، دورتين متتاليتين، وعضوا بمجلس إدارة جمعية الملحنين والمؤلفين والناشرين دورتين، في زمن الموسيقي محمد الموجي والشاعر عمر بطيشة.

وجرى تكريم إبراهيم عبد الشفيع من وزير الثقافة الأسبق محمد صابر عرب، ومحافظة الإسكندرية التي أطلقت اسمه عام 2016 على مسرح ثقافة الشاطبي.