وزير الإسكان يتابع تنفيذ مشروعات مدينة المنصورة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبد الناصر:

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا بجهاز مدينة المنصورة الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات المختلفة الجاري تنفيذها بالمدينة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة.

واستمع وزير الإسكان، إلى شرح مفصل من المهندس ياسر عبد الحليم، رئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، عن الموقف التنفيذي لكل المشروعات، مشددا على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ، والالتزام بالجداول الزمنية، وضرورة الالتزام بأعلى جودة في تنفيذ جميع المشروعات، بما يليق بمدينة "المنصورة الجديدة" والتي تُعد نافذة الدلتا السياحية.

وتضم مدينة المنصورة الجديدة أنواع الإسكان المختلفة: (إسكان سياحي - إسكان الفيلات - إسكان متوسط - إسكان اجتماعي)، وتشتمل على جميع الخدمات اللازمة، بجانب جامعة إقليمية.​