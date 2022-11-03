شكرا لقرائتكم خبر قريباً.. المركز الطبي الدولي في مكة المكرمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعتزم المركز الطبي الدولي افتتاح أقرب فروعه الجديدة في مكة المكرمة ضمن المشروع العمراني المتكامل (استثمارات الراجحي)..

ويشتمل الفرع الجديد للمركز الطبي الدولي بمكة المكرمة على منظومة متكاملة للعيادات الخارجية تشمل كافة التخصصات الطبية، إضافة إلى مركز لجراحات اليوم الواحد، مركز متكامل للأشعة، بالإضافة إلى مركز تجميل متخصص ومجهز بأحدث التجهيزات الطبية، ومختبر يقدم الخدمات لكافة أنواع التحاليل الطبية.

وسيشتمل فرع مكة أيضاً على عدد من الأقسام تشمل: قسم الطوارئ، قسم كبار الشخصيات (البرنامج التنفيذي)، قسم الرعاية الصحية المنزلية، قسم طب الأسرة، إضافة إلى صيدلية متاحة على مدار اليوم.

هذا إضافة إلى عدد من الوحدات الطبية، مثل: وحدة غسيل الكلى، وحدة القلب التشخيصية، وحدة الفحص التنفسي، وحدة العلاج الطبيعي، وحدة العلاج الكيماوي.

وفضلاً عن وصول المركز الطبي الدولي لأهل مكة المكرمة من خلال فرعه الجديد بمكة بحلول 2023، فإن الفرع سيخدم أيضاً المشروع العمراني الكبير (استثمارات الراجحي) بما يضم من فنادق وشقق سكنية ومكاتب.