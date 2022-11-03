شكرا لقرائتكم خبر قريباً.. المركز الطبي الدولي في مكة المكرمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويشتمل الفرع الجديد للمركز الطبي الدولي بمكة المكرمة على منظومة متكاملة للعيادات الخارجية تشمل كافة التخصصات الطبية، إضافة إلى مركز لجراحات اليوم الواحد، مركز متكامل للأشعة، بالإضافة إلى مركز تجميل متخصص ومجهز بأحدث التجهيزات الطبية، ومختبر يقدم الخدمات لكافة أنواع التحاليل الطبية.وسيشتمل فرع مكة أيضاً على عدد من الأقسام تشمل: قسم الطوارئ، قسم كبار الشخصيات (البرنامج التنفيذي)، قسم الرعاية الصحية المنزلية، قسم طب الأسرة، إضافة إلى صيدلية متاحة على مدار اليوم.
هذا إضافة إلى عدد من الوحدات الطبية، مثل: وحدة غسيل الكلى، وحدة القلب التشخيصية، وحدة الفحص التنفسي، وحدة العلاج الطبيعي، وحدة العلاج الكيماوي.
وفضلاً عن وصول المركز الطبي الدولي لأهل مكة المكرمة من خلال فرعه الجديد بمكة بحلول 2023، فإن الفرع سيخدم أيضاً المشروع العمراني الكبير (استثمارات الراجحي) بما يضم من فنادق وشقق سكنية ومكاتب.
كانت هذه تفاصيل خبر قريباً.. المركز الطبي الدولي في مكة المكرمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.