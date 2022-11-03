شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تعقد ورشة عمل عن "مباشرة الحقوق السياسية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الخميس، ورشة عمل حول "مباشرة الحقوق السياسية"، وذلك فى إطار اهتمام التنسيقية ومناقشتها لأهم القضايا التى تهم الشارع المصرى، في ظل الحوار الوطنى.

تتناول الورشة مناقشة عدة محاور، منها تقييم لقانون مباشرة الحقوق السياسية ومدى الحاجة لتحديثه، واتساق التشريعات والإجراءات التنفيذية مع الدستور والاتفاقيات الدولية المصدق عليها، بالإضافة إلى ترسيخ ثقافة الحقوق السياسية (العمل الطلابي- النقابي…) وتوصيات لتطوير البيئة التشريعية والتنفيذية المخاطبة للعمل السياسي.

يدير الورشة النائبة سها سعيد، أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو مجلس الشيوخ، وسميرة الشريف، عضو التنسيقية.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد أعلنت عن إطلاق سلسلة كبيرة من ورش العمل داخل مقرها وبشكل يومي مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات المختلفة وأعضاء التنسيقية بشأن القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني.‎