شكرا لقرائتكم خبر عن حماة الوطن: كلمة الرئيس السيسي بالقمة العربية كاشفة لواقع الوطن العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي، إن كلمة الرئيس السيسي في القمة العربية بالجزائر كانت شاملة وكاشفة للواقع الذي يعيشه الوطن العربي والإقليمي والعالمي.

وأكد "نصير"، أن تأكيد الرئيس السيسي في كلمته على استقرار الدول وعدم التدخل في شؤنها أحد الركائز الأساسية لاستقرار وأمن الوطن العربي، وهذا لن يتحقق إلا بنبذ العنف والتعصب والقضاء على التنظيمات الإرهابية وقطع الطرق أمام اية محاولات لدعمهم أومنحهم غطاء سياسى، موضحا أن مصر تتعامل بشرف في زمن عز فيةه الشرف مع كل القضايا والملفات التي تتعلق بها.

وشدد اللواء طارق نصير، أن إقامة القمة العربية في ظل الظروف الراهنة والتحديات والصعوبات التى تواجه عالمنا العربى يعد إنجاز وضرورة حيوية وهامة لأمن واستقرار الوطن العربي.

وأعرب أمين عام حزب حماة الوطن، عن أمله فى أن ينتج عن القمة العربية الـ31 التى أقيمت بالجزائر، توحيد الجهود العربية لمواجهة التحديات المستقبلية، مؤكدا علي أن مصر ستظل داعمة للأمن القومي العربي.