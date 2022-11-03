إستنفار أمني بالقدس .. إستشهاد شاب فلسطيني وإصابة أفراد بالشرطة الإسرائيلية

الشارقة - اميمة ياسر - أفادت وسائل إعلامية عبرية، اليوم الخميس، بأن عنصرين في الشرطة الإسرائيلية أصيبا في عملية طعن، اليوم الخميس، في البلدة القديمة بالقدس.

محاولته تنفيذ عملية طعن

استشهد شاب، صباح اليوم الخميس، اطلقت قوات الاحتلال الرصاص باتجاهه في شارع الواد بالقدس القديمة، بحجة محاولته تنفيذ عملية طعن.

واكدت مصادر عبرية استشهاد المنفذ وإصابة اثنين من عناصر شرطة الاحتلال بجروح وصفت بالمتوسطة والطفيفة.

وافادت مراسلة معا في القدس ان قوات الاحتلال بعد اطلاقها الرصاص اغلقت المنطقة بالكامل واقتحمت المناطق المجاورة، كما تمنع الدخول الى الاقصى والبلدة القديمة .

أصيب بالخطأ أثناء إطلاق النار على المنفذ

بدوره اكد المركز الطبي الإسرائيلي "شعاري تسيدك"، أن "أحد الجنود المصابين في القدس، أصيب بعيار ناري في الجزء السفلي من الجسم. يبدو أنه أصيب بالخطأ أثناء إطلاق النار على المنفذ".

وأوضحت قناة "كان" العبرية، ان "منفذ عملية الطعن من سكان بيت حنينا".

وأكدت مصادر محلية، استنفار قوات الاحتلال بعد إطلاق النار على شاب عند باب المجلس في المسجد الأقصى".

وأضافت أن قوات الاحتلال قامت بإغلاق أبواب المسجد الأقصى عقب العملية.