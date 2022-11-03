عمرو درويش "نائب التنسيقية": انطلاق "القاهرة الإخبارية" يخدم مكانة مصر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن انطلاق قناة "القاهرة الإخبارية"، والتى تحمل شعار الدقة والصدق فى نقل الأخبار من قلب الحدث، والتحليل والعمق فى التناول لكافة الأحداث التى تشهدها كافة دول العالم، يمثل نقلة إعلامية كبيرة، للتعريف بردود أفعال البلاد بشكل مباشر سواء على المستوى الإقليمى والدولى بشكل مباشر، وهو ما يخدم مكانة مصر وسياساتها الخارجية.

وأشار إلى أنها ستمكين مصر من عرض وجهات نظرها، ليس على الصعيد المحلى فقط وإنما برسائل واضحة محددة للمواقف الخاصة بالدولة المصرية، وتناولها وتعاطيها مع أى ملف سواء فى الشأن الداخلى أو الإقليمى والدولى بشكل واضح.

واعتبر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنها ستكون نافذة لتعبير مصر عن مواقفها من خلال منابرها، وهو ما سيعطى انطباع بالثقة والقوة برؤية واضحة، لكيفية التعامل مع التشابكات أو التعامل مع الاختلافات بتوضيح المواقف، بشكل جلى لا يقبل الشك أو التأويل، خاصة مع وجود مراسلين للقناة على المستوى العالمى، وهو ما سيجعلنا مطلعين بشكل سريع على التطورات والأحداث المتسارعة.

وتنطلق قناة القاهرة الإخبارية، فى توقيت عالمى وإقليمى بالغ الدقة، وهو ما استدعى وجودها لتقديم الصورة للمشاهد المصرى والعربى بمصداقية ومهنية "هنا القاهرة من المغرب العربى الى كينيا والصومال، من أنقرة الى اليونان من شبة الجزيرة العربية الى جنوب السودان ومن موسكو إلى الولايات المتحدة ومن باريس الى برلين".