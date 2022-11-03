استشهاد فلسطيني بعد تنفيذ عملية طعن بالقدس والاحتلال يغلق أبواب المسجد الأقصى

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قالت وسائل إعلام فلسطينية نقلا عن إعلام المحتل، إن جنديا إسرائيليا أصيب بجراح متوسطة واثنين آخرين بجراح طفيفة في عملية طعن بالقدس المحتلة، صباح اليوم الخميس.

وأشارت، إلى أن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب شاب فلسطيني ما أدى لاستشهاده بزعم تنفيذه عملية طعن في باب المجلس أحد أبواب الأقصى.

فيما أغلقت قوات الاحتلال مداخل وأبواب المسجد الأقصى وأعلنت الاستنفار في صفوف قواتها.

وفي السياق، عملت قوات الاحتلال على إخلاء المستوطنين المقتحمين للأقصى، صباح اليوم، بعد عملية الطعن التي أصيب فيها اثنان من قوات الاحتلال.

وصباح اليوم الخميس، اقتحم عشرات المستوطنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية، بأن المستوطنين قاموا بجولات استفزازية داخل باحات المسجد الأقصى، وأدوا طقوسًا تلمودية.