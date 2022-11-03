سعر الدولار اليوم بمصر يعود للتراجع بعد قرار الفيدرالي الأمريكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الدولار اليوم الخميس مقابل الجنيه في 3 بنوك بداية التعاملات، مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أمس، بينما استقر السعر في 7 بنوك عاملة أخرى.

أعلن الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، اليوم الأربعاء، رفع سعر الفائدة بنسبة 0.75%.

ووصل مستوى سعر الفائدة في الاحتياطي الفيدرالي بعد هذا الرفع إلى بين 3.75 و4%.

ويرصد الخليج 365 سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك مع بداية تعاملات اليوم مع مقارنتها بنهاية تعاملات أمس.

أسعار الدولار اليوم

البنك الأهلي المصري: 24 جنيها للشراء، و24.10 جنيه للبيع.

بنك مصر: 24 جنيها للشراء، و24.10 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 24.10 جنيه للشراء، و24.20 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع

بنك القاهرة: 24 جنيها للشراء، و24.10 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 24.03 جنيه للشراء، و24.13 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي: 24.10 جنيه للشراء، و24.20 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش.

بنك قناة السويس: 24.15 جنيه للشراء، و24.25 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 24.15 جنيه للشراء، و24.25 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 24.15 جنيه للشراء، و24.25 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 24.10 جنيه للشراء، و24.20 جنيه للبيع.

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