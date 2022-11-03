بعد زيادة الفائدة الأمريكية.. سعر الذهب بمصر يهوي 15 جنيهًا مع بداية التعاملات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر الذهب اليوم الخميس في مصر، وهبط الجرام 15 جنيها، في بداية تعاملات اليوم، مع انخفاض المعدن عالميا، وذلك بعد رفع الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة أمس.

وأعلن الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، الأربعاء، رفع سعر الفائدة بنسبة 0.75%.

وهذه هي المرة السادسة على التوالي التي يرفع فيها الفيدرالي الفائدة منذ بداية العام الجاري، كما أنها المرة الرابعة التي يرفع فيها العائد بـ 75 نقطة أساس على التوالي.

ووصل مستوى سعر الفائدة في الاحتياطي الفيدرالي بعد هذا الرفع إلى بين 3.75 و4%.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 798 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 1024 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 1195 جنيها للجرام.

وهوى سعر الذهب عيار 24 إلى 1366 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 9560 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميا

هبط سعر الذهب عالميا في الساعات الأولى خلال تعاملات اليوم الخميس، إلى نحو 1630 دولارا للأوقية، بنسبة تراجع قدرها 0.30%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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