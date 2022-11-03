ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في الفلبين إلى 150 قتيلا

محمد اسماعيل - القاهرة - مانيلا- (د ب أ)

قالت وكالة إدارة الكوارث الوطنية اليوم الخميس، إن حصيلة الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن عاصفة استوائية في الفلبين ارتفعت إلى 150 قتيلا، في حين مازال هناك ما لا يقل عن 36 شخصا في عداد المفقودين.

وأضافت الوكالة، أنه تم تسجيل 128 حالة إصابة. وتضرر نحو 4 مليون شخصا بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية، التي أدت لنزوح أكثر من 1.2 مليون شخص.

وتم تسجيل 63 حالة وفاة في إقليم ماجونداناو بجنوب البلاد، الأكثر تضررا من الفيضانات والانهيارات الأرضية، في حين لقي 33 شخصا حتفهم في أقاليم كاوتيه ولاجونا وباتانجاس وريزال وكزون.

ولقى 29 شخصا آخرون حتفهم في ظل الفيضانات والانهيارات الأرضية وانهيار المباني في منطقة ويسترن فيساياس.

وكانت المناطق المتضررة قد تعرضت لأمطار غزيرة وعواصف قوية لأيام بسبب عاصفة نالجاي، التي دمرت أكثر من 15 ألف منزل كليا أو جزئيا.

وبلغت قيمة الأضرار التي تعرضت لها قطاعات الزراعة والبنية التحتية أكثر من 5.27 مليار بيسو ( 90.0 مليون دولار).