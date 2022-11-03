البرلمان العربي يمنح الرئيس الجزائري وسام القائد

محمد اسماعيل - القاهرة - الجزائر - (أ ش أ)

قدم رئيس البرلمان العربي عادل العسومي "وسام القائد" للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وهو أعلى وأرفع الأوسمة التكريمية والتقديرية التي يقدمها البرلمان العربي لقادة الدول العربية، وذلك بحضور إبراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري، وصالح قوجيل رئيس مجلس الأمة الجزائري وعدد من المسؤولين بالجمهورية الجزائرية.

وذكر بيان صادر عن البرلمان العربي اليوم الخميس، أن العسومي قال، في تصريح له بهذه المناسبة، إن منح البرلمان العربي هذا الوسام للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يأتي تقديرا من الشعب العربي لما يقوم به من جهود ملموسة في حماية الأمن القومي العربي وتعزيز التضامن العربي، مضيفا أن "البرلمان العربي يقدر جهود الرئيس تبون للمساهمة في حل العديد من الأزمات والقضايا التي تشهدها المنطقة العربية"، مؤكدا أن الجهود الحثيثة والدور الرائد الذي يقوم به الرئيس الجزائري في دعم القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، تمثل نموذجاً رائداً في تحمل المسئولية القومية العربية.

وأشاد العسومي، بما وصلت إليه الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وما حققته من إنجازات هامة على طريق التقدم في شتى الميادين، وتعزيز مكانتها المتميزة وحضورها الفاعل في محيطيها العربي والإقليمي والدولي، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد المجيد تبون.

جدير بالذكر أن البرلمان العربي يقدم هذا الوسام اعتزازاً وافتخارا وتقديراً للقائد الذي يقدم خدمات جليلة ومقدرة لدولته وللأمة العربية على المستوى الوطني والعربي والدولي.