اخبار العالم

بايدن يتلقى أحدث لقاح لكورونا ويحثّ الأمريكيين على الحصول على الجرعة التنشيطية

0 نشر
0 تبليغ

اسماعيل عبد الحي - تلقى الرئيس الأميركي جو بايدن جرعة من لقاح محدث لكورونا، الثلاثاء، ودعا الأمريكيين إلى أن يتلقوا تلك الجرعة التنشيطية قبل موسم العطلات المقبل، خاصة كبار السن.

 

وقال بايدن قبل وقت قصير من تلقيه الجرعة: "أدعو جميع الأمريكيين إلى أن يحصلوا على جرعاتهم بأسرع ما يمكن".

 

وفي الوقت الذي يرفض فيه بعض الأمريكيين اللقاحات، حثهم بايدن على تنحية السياسات الحزبية جانبا، مشيرا إلى أن أكثر من مليون شخص ماتوا في الولايات المتحدة بـ"كوفيد 19".

 

وتلقى 20 مليون شخص فقط في الولايات المتحدة اللقاح المحدث، وحصل عليه واحد من بين كل 5 من كبار السن، وفق ما ذكره البيت الأبيض.

 

وحث بايدن الأمريكيين على الحصول على الجرعة التنشيطية بحلول نهاية أكتوبر، من أجل توفير الحماية خلال العطلات.

 

 

 

المصدر: سكاي نيوز

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا