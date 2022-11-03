بايدن يتلقى أحدث لقاح لكورونا ويحثّ الأمريكيين على الحصول على الجرعة التنشيطية

اسماعيل عبد الحي - تلقى الرئيس الأميركي جو بايدن جرعة من لقاح محدث لكورونا، الثلاثاء، ودعا الأمريكيين إلى أن يتلقوا تلك الجرعة التنشيطية قبل موسم العطلات المقبل، خاصة كبار السن.

وقال بايدن قبل وقت قصير من تلقيه الجرعة: "أدعو جميع الأمريكيين إلى أن يحصلوا على جرعاتهم بأسرع ما يمكن".

وفي الوقت الذي يرفض فيه بعض الأمريكيين اللقاحات، حثهم بايدن على تنحية السياسات الحزبية جانبا، مشيرا إلى أن أكثر من مليون شخص ماتوا في الولايات المتحدة بـ"كوفيد 19".

وتلقى 20 مليون شخص فقط في الولايات المتحدة اللقاح المحدث، وحصل عليه واحد من بين كل 5 من كبار السن، وفق ما ذكره البيت الأبيض.

وحث بايدن الأمريكيين على الحصول على الجرعة التنشيطية بحلول نهاية أكتوبر، من أجل توفير الحماية خلال العطلات.

المصدر: سكاي نيوز