ستارمر: حزب العمّال البريطاني يشجّع الشركات الصغيرة والمتوسطة

قال زعيم حزب العمّال البريطاني كير ستارمر إنّ حزبه يشجع ازدهار الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وخلال حفل توزيع جوائز SME4Labour الخامس الذي أقيم الليلة الماضية، أضاف: «كقائد للحزب، أنا ملتزم بجعل هذا الحزب العمالي الأكثر تأييدًا للشركات التجارية على الإطلاق».

حضر الحدث أنجيلا راينر، ممثلة حزب العمّال، وراشيل ريفز، مستشار حكومة الظل، وصادق خان، عمدة لندن وجميع أعضاء حكومة الظل تقريبًا والعديد من أعضاء البرلمان البريطاني إلى جانب 1200 ضيفاً.

وتقوم جوائز SME4Labour بالاحتفاء وتقدير نجاح كل من الأفراد والمنظمات داخل حزب العمّال، وتمثل فرصة مهمة لجميع أعضاء الحزب للاحتفال بمساهمة الشركات الصغيرة في اقتصاد المملكة المتحدة.

وكان الفائز بجائزة عضو مجلس الوزراء في حكومة الظل لهذا العام هو وزير الصحة والرعاية الاجتماعية في حزب العمال ويس ستريتينج.

إلى ذلك، شدّد ستارمر على أن حكومة حزب العمّال المقبلة ستركّز على معالجة التفاوتات العميقة والظلم في جميع أنحاء البلاد، لافتاً إلى أننا «سنضمن أن الشركات يمكن أن تزدهر وتخلق وظائف في المستقبل».

وقال إبراهيم دوجوس، مؤسس SME4Labour، «لقد أسسنا SME4Labour لسببين رئيسيين: لدعم السياسات اللازمة لازدهار الشركات الصغيرة والمتوسطة، ولجلب رواد الأعمال والمستثمرين ورجال الأعمال إلى عائلة داعمي العمال».

و أضاف: «لقد أصبحت هذه المهمة أسهل خلال العامين الماضيين - مع السير كير ستارمر، وراشيل ريفز، وجوني رينولدز، وصادق خان، وبقية فريق العمل الملتزمون بالمشاركة ودعم الأعمال».