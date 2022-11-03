انت الان تتابع خبر "عقوبة وخيمة".. محتال يسرق "فيسبوك" و"غوغل" 122 مليون دولار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب التقارير، أقنع شخص ليتواني يدعى إيفالداس ريماساوسكاس فيسبوك بدفع 99 مليون دولار وغوغل بدفع 23 مليون دولار عن طريق تزوير فواتير لمواد لم تطلبها أي منهما.

وتمكن كذلك من إقناع البنك بأن هذه معاملات مشروعة من خلال إظهار فواتيره المزيفة.



أما الجزء الأكثر إثارة للدهشة في عملية الاحتيال فهو أنه لم يزعج أي مسؤول من الشركتين نفسه ويتكبد عناء التدقيق في الأمر قبل أن ترسل الشركتان الأموال، وفق "مونت كارلو".

واعترف إيفالداس بأنه مذنب في المحكمة بالسرقة وحُكم عليه في الولايات المتحدة بالسجن 60 عاماً.

وكان قد سرق الشركتين بين عامي 2013 و2015 بعد أن أسس شركة في لاتفيا كشركة للعملاقين.