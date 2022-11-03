أعادت "شيك بمليون جنيه".. عاملة نادي سموحة: نظرة فخر في عيون بناتي تسوى 100 مليون (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

تصوير - الخليج 365

ضربت مثالا للأمانة والقناعة رغم ضيق الحال؛ فكسبت احترام جميع من حولها؛ هكذا علق زملاء عبير علي، عاملة الخدمات الإدارية بنادي سموحة على تصرفها بعد عثورها على شيك بقيمة مليون جنيه يصرف لحامله وإعادته لإدارة النادي.

عبير تحدثت لمصراوي في بث مباشر عن الواقعة التي لاقت موجة واسعة من الإشادة بعد تجاوزها حدود أبناء النادي وتداولها على صفحات التواصل الاجتماعي؛ قائلة: أثناء فترة عملي بالنادي شاهدت الشيك متروك ولما يكن أحدا متواجدا في محيطه؛ وشاهدت محتواه فوجدته بقيمة مليون جنيه ويصرف لحامله؛ ولم أفكر حينها في أي شيئ سوى تسليمه لإدارتي".

وأضافت توجهت بعدها إلى مسئول إدارتي وسلمته الشيك؛ ووجه لي الشكر على أمانتي مشيدا بين زملائي بموقفي؛ وبعدها بدأ الخبر ينتشر بين زملائي وأعضاء النادي الذين واصلوا كلمات الإشادة بتصرفي".

وتابعت عبير: عندما عدت إلى المنزل أخبرت بناتي بما حدث وقصة عثوري على شيك المليون جنيه وإعادته لأصحابه؛ ورأيت في عيون بناتي فرحة ونظرة فخر تسوى 100 مليون جنيه.

وأشارت إلى أنها سعيدة أن بناتها تعلمن درسا بعدم أخذ شيء ليس ملكهن؛ لافتة إلى أن تداول الخبر على نطاق واسع أثر إيجابيا على طفلتيها اللتان قوبلن بالترحيب وسط زملائهن بالمدرسة تحية لأمانة والدتهن.

واستكملت عبير قائلة: تلقيت تكريما من رئيس نادي سموحة بشهادة تقدير وإدارة النادي صرفت لي مكافئة؛ ويكفيني فرحة الناس التي رأيتها على تصرفي هذا لأن كل أملي أن أعيش وبناتي من المال الحلال.

وبينما غلبت أمانتها ضيق الحال؛ تأمل عبير في الحصول على شقة تكون ملكا لها وبناتها بديلا عن الشقة التي تسكنها بنظام الإيجار الحديث بعد انفاصلها عن والد طفلتيها؛ حتى تتمكن من توفير حياة أفضل لهن.