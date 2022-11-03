انت الان تتابع خبر مقتل أربعة أشخاص نتيجة تسرب غازي في كازاخستان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأضاف المصدر: "وفقا للمعلومات الأولية المتوفرة اليوم 3 نوفمبر، في حوالي الساعة الثالثة صباحا، حدث انفجار مفاجئ للغاز بمنجم لينين في مدينة شاختينسك، أثناء حفر آبار لتصريف الغاز. وأدى ذلك إلى مقتل أربعة عمال وإصابة 4 آخرين بجروح وحروق وتم نقلهم إلى المستشفى، ويجري البحث عن عامل يعتبر في عداد المفقودين ".ويجري التحقيق في الوقت الراهن، لتحديد كل ظروف وملابسات الحادث.