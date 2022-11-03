انت الان تتابع خبر مقتل أربعة أشخاص نتيجة تسرب غازي في كازاخستان والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وأضاف المصدر: "وفقا للمعلومات الأولية المتوفرة اليوم 3 نوفمبر، في حوالي الساعة الثالثة صباحا، حدث انفجار مفاجئ للغاز بمنجم لينين في مدينة شاختينسك، أثناء حفر آبار لتصريف الغاز. وأدى ذلك إلى مقتل أربعة عمال وإصابة 4 آخرين بجروح وحروق وتم نقلهم إلى المستشفى، ويجري البحث عن عامل يعتبر في عداد المفقودين ".
ويجري التحقيق في الوقت الراهن، لتحديد كل ظروف وملابسات الحادث.
ويجري التحقيق في الوقت الراهن، لتحديد كل ظروف وملابسات الحادث.
وقالت الوزارة في بيانها: "تم تشكيل لجنة للتحقيق في أسباب الحادث".