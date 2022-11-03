شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شبح "كيم".. صاروخ كوريا الشمالية يُرعب اليابان عقب اختفاؤه من الرادار والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رغم أن أيا من الصواريخ التي أطلقتها كوريا الشمالية، الخميس، لم تصب اليابان بأذى إلا أن أحدها أصاب الحكومة في طوكيو بـ "الارتباك".

فمن بين عدة صواريخ أطلقتها بيونج يانج فإن صاروخا بدا وكأنه "شبح" الزعيم الكوري الشمالي كيم كونج أون بعد أن اختفى من الرادارات.

وبعد إعلان مكتب رئاسة الوزراء اليابانية تحليق صاروخ فوق البلاد، خرج وزير الدفاع باسوكازو هامادا متحدثا في وقت لاحق أن التحذير صدر عن طريق الخطأ.

وأعلن وزير الدفاع الياباني أن صاروخا أطلقته كوريا الشمالية الخميس لم يحلق فوق اليابان من الأساس رغم التحذيرات التي صدرت لسكان بعض المناطق بالاحتماء.

ونتيجة لتفعيل نظام الإنذار الياباني "جاي-أليرت" في البلاد في وقت مبكر الخميس، تم تحذير السكان في مناطق مياغي ونيغاتا وياماغاتا الشمالية بضرورة الاحتماء أو ملازمة منازلهم.

ولم تكتف القنوات التلفزيونية اليابانية بذلك بل قطعت قنوات التلفزيون لبرامجها وبث الأخبار.

هامادا قال: "تم الكشف الصاروخ باعتبار أنه من المحتمل أن يحلق فوق الأرخبيل الياباني، لذلك جرى إصدار التحذير".

ثم عاد ليوضح: "لكن بعد التحقق من المعلومات، تأكدنا أن الصاروخ لم يعبر الأرخبيل الياباني، لكنه اختفى فوق بحر اليابان"، متابعا "نحن نحلل سبب" اختفائه.

وكان آخر تحليق لصاروخ أطلقته كوريا الشمالية فوق اليابان في الرابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فيما لم تصدر أي جهة.