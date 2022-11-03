اليابان: كوريا الشمالية تطلق 3 صواريخ باليستية اختفى أحدها من على الرادار



محمد اسماعيل - القاهرة - طوكيو/سول-(د ب أ):

أطلقت كوريا الشمالية ثلاثة صواريخ باليستية صباح اليوم الخميس واختفى أحدها من على شاشات الرادار فوق بحر اليابان، حسبما ذكرت الحكومة اليابانية، مصححة إعلانها الأولي بأن أحد الصواريخ حلق فوق جزيرة هونشو الرئيسية.

وقالت الحكومة إنه لم ترد أنباء عن وقوع أضرار جراء إطلاق الصواريخ. وكانت قد حثت في وقت سابق السكان في بعض مقاطعات شمال شرق ووسط اليابان على البقاء في منازلهم.

وفي وقت سابق اليوم، قال الجيش الكوري الجنوبي إن بيونج يانج أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان المعروف أيضا باسم بحر الشرق.

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن الجيش الكوري الجنوبي قوله إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا غير محدد غداة إطلاق بيونج يانج أكثر من عشرة صواريخ من ساحلها الشرقي والغربي.

وأطلقت مقاتلات كورية جنوبية الأربعاء ثلاثة صواريخ جو-أرض ردا على موجة إطلاق بيونج يانج للصواريخ ، بما في ذلك صاروخ عبر الحدود البحرية مع كوريا الجنوبية وسقط في البحر على بعد 60 كيلومترا فقط من الساحل.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع في سول إن هذه هي المرة الأولى منذ نهاية الحرب الكورية عام 1953 التي يسقط فيها صاروخ كوري شمالي بالقرب من المياه الإقليمية الكورية الجنوبية.

وينظر إلى التجارب الصاروخية الجديدة الكورية الشمالية وطلقات المدفعية في كوريا الجنوبية على أنها رد فعل على أكبر مناورات جوية تجريها القوات الكورية الجنوبية والأمريكية منذ عدة سنوات، والتي بدأت يوم الاثنين ومن المقرر أن تستمر حتى غد الجمعة.

واتهمت كوريا الشمالية البلدين بالاستفزاز العسكري "المتهور" وهددت باتخاذ إجراءات مضادة.