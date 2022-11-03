02 نوفمبر , 2022 روسيا تعلن استئناف مشاركتها في الاتفاق حول تصدير الحبوب الأوكرانية (أ ف ب). أعلنت روسيا الأربعاء استئناف مشاركتها فى الاتفاق المتعلق بتصدير الحبوب الأوكرانية بعد تلقي «ضمانات خطية» من أوكرانيا حول نزع السلاح في الممّر المستخدم لعبورها. وقالت وزارة الدفاع الروسية عبر «تلغرام» «تعتبر روسيا أن الضمانات التي تلقتها حتى الآن تبدو كافية وتستأنف تنفيذ الاتفاق». وعلّقت موسكو مشاركتها السبت بعد هجوم استهدف أسطولها في شبه جزيرة القرم.

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