«عليها أن تعود إلى رشدها».. أردوغان يحذر ويهدد اليونان بـ «صواريخ مزعجة»

الشارقة - اميمة ياسر -

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن على اليونان أن "تعود إلى رشدها، وأن تعلم أنها لن تستطيع تحقيق أي شيء بالاستفزازات".

وحذر أردوغان، في لقاء خاص مع مجموعة قنوات A Haber التركية، من أن تركيا ستجعل مدى صاروخ "تايفون" الذي أزعج اليونان، أبعد من 561 كيلومترا.

وأضاف الرئيس التركي: "نبشر بالعديد من الصواريخ الجديدة، مثل (جينك) و(غيزغين)".

كما تحدث أردوغان عن الطائرات التركية مثل "حرجيت"، و"بيرقدار قيزيل ألما"، والمسيّرة "تي بي 3 سيها"، وقال إنها "ستهبط وتقلع من حاملة طائرتنا "الأناضول" في 2023".