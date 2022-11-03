شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الخولى: "القاهرة الإخبارية" ذراع إقليمى مهم لمواجهة تزييف الحقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن انطلاق قناة "القاهرة الإخبارية"، والتى تحمل شعار الدقة والصدق فى نقل الأخبار من قلب الحدث، والتحليل والعمق في التناول لكافة الأحداث التي تشهدها كافة دول العالم، يأتى وسط توقيت عالمى صعب واحتدام المواجهة.

وأشار الخولى، إلى أن ذلك أظهر الحاجة لذراعا إعلاميا، ينشر الحقائق ويستطيع أن يواجه أطراف الشر التى تهدد تماسك الأمم، ليكون هناك ذراع إقليمي قادر على إيصال الحقيقة، وإرساء كل ما يتعلق بالعدالة والحقوق دون تزييف أو سعى نحو تدمير الدول من الداخل، مشيرا إلى أن إطلاق قناة القاهرة الإخبارية يبث حالة من السعادة والفخر، لأن اليوم أصبح لمصر ذراعا إعلاميا إقليميا يدافع عن حقوق الشعوب وحرياتهم، ويدفع نحو قدرة الشعوب في معرفة الحقيقة.

ولفت إلى أنه سيكون لهذا الذراع قدرة على مواجهة كل من يسعى للنيل من البلدان العربية أو تعمل على نشر الفتنة، فهي لحظة مهمة في تاريخ المسيرة الإعلامية المصرية، خاصة وأن مصر دولة ذات الريادة في المنطقة ومنها الإعلام، لتنطلق "القاهرة الإخبار" حيث بدأ الإعلام في المنطقة من هنا القاهرة، فهذه القناة تسير على نهج تاريخ عظيم من المسيرة الإعلامية لمصر، ومن هنا أشعر بسعادة بالغة في إطلاق القناة الإخبارية الإقليمية لمصر.

وتنطلق قناة القاهرة الإخبارية، فى توقيت عالمي وإقليمي بالغ الدقة، وهو ما استدعى وجودها لتقديم الصورة للمشاهد المصري والعربي بمصداقية ومهنية "هنا القاهرة من المغرب العربي إلى كينيا والصومال ، من أنقرة الي اليونان، ومن شبه الجزيرة العربية إلى جنوب السودان، ومن موسكو إلى الولايات المتحدة، ومن باريس إلى برلين."